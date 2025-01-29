Amasya'da şehit kızına polisten doğum günü sürprizi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis ekipleri, şehit meslektaşları Mücahit Daştan'ın 15 yaşına giren kızına doğum günü kutlaması yaptı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Büyükelçiliğine yapılan el bombalı saldırıda 11 Aralık 2012'de şehit olan Daştan'ın 15 yaşına giren kızı Elif Su için sürpriz doğum günü hazırladı.

Doğum günü pastası alan ekipler, ailenin evine gitti.

Kapıda pastayla polis ekiplerini gören Elif Su, sürpriz karşısında sevinç yaşadı.

Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları üfleyen Elif Su, polis ekipleri ve ailesiyle doğum gününü kutladı.

Ziyaret sonrası Elif Su'ya çeşitli hediyeler verildi.