Amasya'da 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık operasyonu

Amasya'da araç satışı için internete ilan veren bir kişinin bilgilerini kopyalayarak sahte ilan oluşturan ve 'sazan sarmalı' yöntemiyle 608 bin TL dolandıran 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kişi tutuklandı.

AMASYA'da 'sazan sarmalı' yöntemi ile araç satan ve almak isteyen 2 kişiyi 608 bin TL dolandıran kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Amasya'da aracını satmak için internete ilan veren İbrahim P.'nin bilgilerini kopyalayan ve kendilerini 'Uzman Cavuş Taner' olarak tanıtan şüpheliler, benzer görsellerle sahte satış ilanı oluşturdu. Kendini satıcı gibi göstererek aracı satın almak isteyen Fahrettin Ç. ile görüşen zanlı, İbrahim P.'ye de kendini alıcı olarak tanıttı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Şeyap Şah Tuzel tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.