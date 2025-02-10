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Amasya'da Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Amasya'da Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde kontrolünü kaybeden otomobil şarampole devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

S.B. idaresindeki 05 DN 478 plakalı otomobil, Karatepe köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık görevlilerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
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