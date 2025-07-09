Amasya'da Şarampole Devrilen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

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Amasya'nın Akyazı mevkisinde meydana gelen kazada, A.S. yönetimindeki otomobil şarampole devrildi. Sürücü ile birlikte 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

A.S. yönetimindeki 05 FK 149 plakalı otomobil, Akyazı mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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