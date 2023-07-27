Amasya'da Şap Hastalığı Nedeniyle Canlı Hayvan Pazarları Geçici Olarak Kapatıldı
Güncel Haberler
Amasya'da şap hastalığının görülmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tüm hayvan pazarlarının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı belirtildi.
Amasya'da canlı hayvan pazarları, şap hastalığı nedeniyle geçici olarak kapatıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede şap hastalığının görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "?Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu Kararı gereği ilimizde ve çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle ilimiz genelinde tüm hayvan pazarları ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel