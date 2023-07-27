Amasya'da Şap Hastalığı Nedeniyle Canlı Hayvan Pazarları Geçici Olarak Kapatıldı

Amasya'da şap hastalığının görülmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tüm hayvan pazarlarının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı belirtildi.