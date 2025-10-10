Amasya'da Şantaj Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Amasya'da sosyal medyadan tanıştığı kişilere şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan tanıştıkları kişilerin uygunsuz görüntülerini çeken, daha sonra kendilerini avukat, uzlaştırmacı ve katip gibi ünvanlarla tanıtıp, bu kişilere şantaj yaparak para isteyen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

11 kişiyi dolandırdıkları ve şantaj yaparak toplam 832 bin lira aldıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bilgisayar, ruhsatsız tüfek, 8 cep telefonu, 10 banka kartı, 9 sim kart, 4 harici bellek ve polis kokartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.