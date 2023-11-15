Amasya'da Sanal Devriyede Silah Paylaşımı Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Amasya'da polisin gerçekleştirdiği sanal devriye sırasında internet üzerinden ruhsatsız ve kuru sıkı silah görüntüleri paylaşıldığı tespit edilen üç şüpheli, ev ve araçlarında yapılan aramada 3 silah ile birlikte ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Amasya'da polisin gerçekleştirdiği sanal devriyede internet üzerinden ruhsatsız ve kuru sıkı silah görüntüleri paylaştığı belirlenen üç şüpheli sahsın ev ile araçlarında yapılan aramada 3 silah ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yapmış olduğu sanal devriye faaliyetleri esnasında internet üzerinden ruhsatsız ve kuru sıkı silah görüntüleri paylaşıldığı belirlendi. Asayiş şubesi ekipleri şüpheliler H.K, S.C ve H.A'nın evinde ve araçlarında arama yaptı. 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait 83 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AMASYA