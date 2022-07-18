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Amasya'da saman yüklü römork yandı

AA - Hülya Turan - Güncel
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Amasya'da saman yüklü römork yandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeki traktörün saman yüklü römorkunda çıkan yangın söndürüldü.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeki traktörün saman yüklü römorkunda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Hırka köyü yolunda Murat Y'nin kullandığı 05 DV 650 plakalı traktörün römorkundaki saman balyaları henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak, söndürdü.

Yangında römork ile yaklaşık 100 balya saman yandı.

AA / Hülya Turan - Güncel

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