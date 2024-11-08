Amasya'da Sahte İçki İmalatı Yapan Şüpheli Tutuklandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde sahte içki imal edip sattığı iddia edilen S.Y. adlı şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda 23 litre sahte içki, 10 litre etil alkol ve 6 alkol kiti ele geçirildi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde sahte içki imal edip sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin sahte içki üretip sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli S.Y. yakalandı.
Adresteki aramada, 23 litre sahte içki, 10 litre etil alkol ile 6 alkol kiti ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.