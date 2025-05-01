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Amasya'da Sağlıksız Gıda Üretiminde 10 Milyon TL Cezai İşlem

Amasya'da Sağlıksız Gıda Üretiminde 10 Milyon TL Cezai İşlem
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Amasya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde sağlıksız ürün arzı yapan işletmelere yaklaşık 10 milyon TL ceza kesildi ve birçok sağlıksız gıda imha edildi.

AMASYA'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, sağlıksız ürün arzı yapan işletmelere yaklaşık 10 milyon TL idari para cezası kesildi.

Amasya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın sağlığıyla oynayanlara müsaade etmiyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimlerde sağlıksız olduğu tespit edilen; 415 kilogram süt ürünü, 305 litre sahte zeytinyağı ve 970 kilogram kırmızı et imha edilmiştir. 2025 yılı başından itibaren sağlıksız gıda arzı yapan işletmelere yaklaşık 10 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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