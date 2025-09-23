Amasya'da Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete Karşı Beyaz Kod Tatbikatı Gerçekleşti
Amasya'da düzenlenen tatbikatta sağlık çalışanlarına yönelik şiddet senaryosu canlandırıldı. Tatbikat, sağlık ekiplerinin tehlikeli durumlarla baş etme yeteneklerini artırmayı amaçladı.
Amasya'da İl Ambulans Servisi Başhekimliğince Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete Karşı "Beyaz Kod" Tatbikatı gerçeğini aratmadı.
Senaryo gereği düşüp bayılan bir kişinin yakını 112'yi aradı.
Kısa sürede olay yerine giden ekiplere geç geldiniz bahanesiyle saldırmak isteyen hastanın yakını için anons geçildi.
Polis ekipleri kısa sürede olay yerine giderek sağlıkçılara saldıran hasta yakınını gözaltına aldı.
Sağlıkçılar daha sonra hastaya müdahale edip, hastaneye sevkini sağladı.
