Haberler

Amasya'da Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete Karşı Beyaz Kod Tatbikatı Gerçekleşti

Amasya'da Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete Karşı Beyaz Kod Tatbikatı Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da düzenlenen tatbikatta sağlık çalışanlarına yönelik şiddet senaryosu canlandırıldı. Tatbikat, sağlık ekiplerinin tehlikeli durumlarla baş etme yeteneklerini artırmayı amaçladı.

Amasya'da İl Ambulans Servisi Başhekimliğince Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete Karşı "Beyaz Kod" Tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Senaryo gereği düşüp bayılan bir kişinin yakını 112'yi aradı.

Kısa sürede olay yerine giden ekiplere geç geldiniz bahanesiyle saldırmak isteyen hastanın yakını için anons geçildi.

Polis ekipleri kısa sürede olay yerine giderek sağlıkçılara saldıran hasta yakınını gözaltına aldı.

Sağlıkçılar daha sonra hastaya müdahale edip, hastaneye sevkini sağladı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
Asgari ücretli, memur, emekli! İşte 2026 için ön görülen zamlı maaşlar

Asgari ücretli, memur, emekli! İşte 2026 için ön görülen zamlı maaşlar
Dünyaca ünlü otomobil markası siber saldırı nedeniyle üretimi durdurdu

Dünyaca ünlü otomobil markası üretimi durdurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne diyeceği merak konusuydu! Sadettin Saran, Mert Hakan hakkında ilk kez konuştu

Saran'a bu görüntü soruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.