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Amasya'da sağanak yolları dereye çevirdi, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Amasya'da sağanak yolları dereye çevirdi, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Güncel Haberler

Amasya'da sağanak yolları dereye çevirdi, vatandaşlar zor anlar yaşadı Amasya'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yolları dereye çevirdi.

Amasya'da sağanak yolları dereye çevirdi, vatandaşlar zor anlar yaşadı

AMASYA - Amasya'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yolları dereye çevirdi. Sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

Yoğun bir şekilde etkisini gösteren yağış il merkezindeki bazı güzergahlarda yolları adeta dereye dönüştürdü. Araçlarıyla seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşarken vatandaşlar da yağıştan olumsuz bir şekilde etkilendi. Bazı vatandaşların otobüs duraklarına sığındığı görüldü. Sokak hayvanları da kapalı alanlara sığındı. Yağmurun etkili olduğu anlarda il merkezinde metrekareye 16 kiloya yakın yağış düştüğü kaydedildi.

Yaşananları anlatan Ali Erdal, "Uzun yıllardır ilk defa Amasya'da böyle yoğun bir yağış gördük. İnanılmazdı. Yollar derede döndü desek az bile ifade etmiş oluruz" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Amasya Güncel Haberler

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