Amasya'da sağanak yağış sonrası su baskınları yaşandı

AMASYA'da yaşanan sağanak yağış sonrası, kent merkezinde birçok bölgede su baskınları yaşandı. Sel sularının ortasında otomobilde mahsur kalan 3 kişilik aile, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Amasya'da Meteorolojinin uyarı yaptığı kuvvetli yağış öğleden sonra kent merkezinde etkili oldu. Yağış sonrası birçok noktada su baskınları yaşandı. Sağanak nedeniyle ulaşım aksadı, cadde ve köprü altları suyla doldu. Araçlar güçlükle ilerledi. Kent genelinde derelerin debileri yükseldi, bazı noktalarda taşkınlar meydana geldi. Yolu kaplayan su birikintisi nedeniyle sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi. Ellibeşevler Mahallesi'nde ise sel sularının ortasında otomobilde mahsur kalan Hasan Metin, eşi Özlem Metin ve 8 aylık bebekleri Alpaslan Ege Metin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yağışın etkisini aralıklarla gösterdiği kentte belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürüttü. Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik'te yağış sonrası kent merkezinde su baskınlarına neden olan bölgeleri gezerek, çalışmalar hakkında personelden bilgiler aldı.

AMASYA'da yaşanan sağanak yağış sonrası, kent merkezinde birçok bölgede su baskınları yaşandı. Sel sularının ortasında otomobilde mahsur kalan 3 kişilik aile, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Amasya'da Meteorolojinin uyarı yaptığı kuvvetli yağış öğleden sonra kent merkezinde etkili oldu. Yağış sonrası birçok noktada su baskınları yaşandı. Sağanak nedeniyle ulaşım aksadı, cadde ve köprü altları suyla doldu. Araçlar güçlükle ilerledi. Kent genelinde derelerin debileri yükseldi, bazı noktalarda taşkınlar meydana geldi. Yolu kaplayan su birikintisi nedeniyle sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi.

Yağışın etkisini aralıklarla gösterdiği kentte belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürüttü. Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik'te yağış sonrası kent merkezinde su baskınlarına neden olan bölgeleri gezerek, çalışmalar hakkında personelden bilgiler aldı.