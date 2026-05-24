Amasya'da 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü

Amasya'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle 5 katlı bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Olayda yaralanan olmazken, bir dairenin balkonunda hasar oluştu.

AMASYA'da son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından 5 katlı bir apartmana ait yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü. Olayda yaralanan olmazken, giriş kattaki dairenin balkonunda hasar oluştu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Şeyhcui Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte etkili olan yağışların ardından Gümüş Apartmanı'na ait istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Yıkılan duvar, giriş kattaki bir dairenin balkonuna zarar verdi. Gürültü üzerine dışarı çıkan bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, ekipler bina çevresinde emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

Bina sakinlerinden Hikmet Yılmaz, "Birkaç gündür yağışlardan dolayı ilimiz taşkınlarla uğraşıyor. Dün de çok şiddetli yağış oldu burada. Bizler bahçedeydik. O esnada büyük bir gümbürtü koptu. Deprem olmuş gibi hissettik. Sonrasında baktığımızda istinat duvarının çöktüğünü gördük. Allah'tan kimsenin canına zarar gelmedi" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
