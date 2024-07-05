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Amasya'da Sağanak ve Dolu Hasara Yol Açtı

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu; ev ve iş yerlerinde, araçlarda ve tarım arazilerinde hasara yol açtı. Sağanak ve dolunun etkili olduğu ilçeye bağlı köylerde bazı evlerin çatıları delindi ve güneş enerji sistemleri zarar gördü. Samsun-İstanbul karayolu Ulubel mevkiinde ise dolu nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Fırtına nedeniyle bazı ağaçlar da devrildi. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasarın boyutunun tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu; ev ve iş yerlerinde, araçlarda ve tarım arazilerinde hasara yol açtı.

Sağanak ve dolunun etkili olduğu ilçeye bağlı Kuzalan, İmirler, Bacakoğlu, Sallar, Sekü, Alören, Beden, Karatepe ve Kırca köylerinde bazı evlerin çatıları delindi. Çatılarda bulunan güneş enerji sistemleri de zarar gördü.

Samsun- İstanbul karayolu Ulubel mevkiinde ise dolu nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı araçlar benzin istasyonlarına sığındı.

Fırtına nedeniyle bazı ağaçlar da devrildi.

Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasarın boyutunun tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Gümüşhacıköy İstanbul Fırtına Samsun Amasya Güneş Yaşam Güncel Haberler

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