Amasya'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

AMASYA'da akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Kent merkezinde saat 17.30 sıralarında başlayan dolu, bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yolda güçlükle ilerlerken, yağışa hazırlıksız yakalananlar ise zor anlar yaşadı. Kentin birçok noktasındaki mahallerde de yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA / AMASYA,