Amasya'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

Amasya'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da akşam saatlerinde başlayan dolu, yerini sağanağa bıraktı. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu ve bazı evler ile iş yerleri su bastı.

AMASYA'da akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Kent merkezinde saat 17.30 sıralarında başlayan dolu, bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yolda güçlükle ilerlerken, yağışa hazırlıksız yakalananlar ise zor anlar yaşadı. Kentin birçok noktasındaki mahallerde de yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'ye transfer olacak mı? Hakan Çalhanoğlu'nun babasından cevap

Türkiye'ye transfer olacak mı? Babası canlı yayında açıkladı
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
Fenerbahçe'nin efsanesi Okocha'dan Galatasaraylıları sevindirecek Osimhen sözleri

Fenerbahçe efsanesinden Galatasaraylıları sevindirecek Osimhen sözleri
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İngiliz finans devi Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminde bulundu

Ünlü bankadan altın için çok konuşulacak tahmin
Premier Lig'den Rafa Silva için geliyorlar! 10 milyon euroluk teklif hazır

Sürpriz gelişme! Premier Lig ekibinden 10 milyon euroluk harekat
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi

Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
Ankara Adliyesi'nde skandal! Zabıt katibi, UYAP'a sızıp savcıların adına karar verdi

Adliyede büyük skandal! UYAP'a sızıp savcıların adına karar verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.