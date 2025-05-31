Amasya'da Sağanak Ulaşıma Engel Oldu

Amasya'da Sağanak Ulaşıma Engel Oldu
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Amasya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve köprü altları suyla dolarken, ulaşım aksadı. Araçlar su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Amasya'da sağanak nedeniyle ulaşım aksadı, cadde ve köprü altları suyla doldu.

Kentte beklenen kuvvetli yağış akşam saatlerinde etkili oldu.

Sağanağın ardından bazı caddeler ve köprü altları suyla doldu, araçlar yolda güçlükle ilerledi.

Kent genelinde derelerin debisi yükseldi, bazı noktalarda taşkınlar meydana geldi.

Yolu kaplayan su birikintisi nedeniyle sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi.

Yağışın etkisini aralıklarla sürdürdüğü kentte, AFAD, polis ve belediye ekipleri tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürüttü.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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