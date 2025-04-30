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Amasya'da Roma Dönemine Ait Tarihi Eser Ele Geçirildi

Amasya'da Roma Dönemine Ait Tarihi Eser Ele Geçirildi
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Amasya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait mini lahit ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

AMASYA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mini lahit ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 aydır yaptığı çalışma sonucunda N.A. (51) isimli kişide mini lahit bulunduğu ve satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin ikametinde ve minibüsünde yapılan aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mini lahit ele geçirildi. Tarihi eser Amasya Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, N.A. ise gözaltına alındı.

Haber: Şerife Serap KARA - Kamera: Amasya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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