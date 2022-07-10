Amasya'da refüje devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı Amasya'nın Merzifon ilçesinde refüje devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Amasya'nın Merzifon ilçesinde refüje devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. İlyas K. idaresindeki 16 AUZ 15 plakalı otomobil, Merzifon- Çorum kara yolunun 20. kilometresinde refüje devrildi. Araçta bulunan M.E, F.E, A.E, M.N.E. ve H.K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Hülya Turan - Güncel Amasya Çorum Güncel Haberler

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