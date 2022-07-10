Amasya'da refüje devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
AA - Hülya Turan - Güncel
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde refüje devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde refüje devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
İlyas K. idaresindeki 16 AUZ 15 plakalı otomobil, Merzifon- Çorum kara yolunun 20. kilometresinde refüje devrildi.
Araçta bulunan M.E, F.E, A.E, M.N.E. ve H.K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Hülya Turan - Güncel