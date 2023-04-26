Amasya'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Amasya'da otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Amasya'da otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mehmet Süleymanoğlu idaresindeki 46 NP 678 plakalı otomobil, Amasya-Taşova kara yolunun Durucasu mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Mustafa, Mukime ve Adem Süleymanoğlu yaralandı.
Yaralılar, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel