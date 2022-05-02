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Amasya'da protokol ve vatandaşlar bayramlaştı

AA - Cihan Okur - Güncel
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Amasya'da protokol ve vatandaşlar bayramlaştı

Amasya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Amasya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Sultan İkinci Bayezid Külliyesi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Mustafa Masatlı, 11 ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı ramazanı hep beraber idrak edip bayrama kavuştuklarını söyledi.

Bayramların umutların tazelendiği, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği, kırgınlıkların sona erdiği çok özel günler olduğunu vurgulayan Masatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgın sonrası Amasya'mızda huzurlu, güvenli bir ramazan ayı idrak ettik. Bugün de tüm vatandaşlarımızla birlikte ramazan namazını eda edip, bayramlaştık. Bütün vatandaşlarımızla beraber. İnşallah bir daha böyle salgınla, sıkıntıyla ne ilimiz ne ülkemiz ne de insanlık karşılaşmaz. Buradan tüm İslam aleminin ve ülkemizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Program, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın duası ile son buldu.

Bayramlaşmaya, Belediye Başkan Vekili Onur Kavaklıoğlu, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

AA / Cihan Okur - Güncel

Mustafa Masatlı, Ramazan Bayramı, Amasya, Güncel, Haberler

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