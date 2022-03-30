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Amasya'da profesörün darbettiği doktor yoğun bakıma alındı

AA - Cihan Okur - Güncel
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Amasya'da profesörün darbettiği doktor yoğun bakıma alındı

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli bir profesörün darbettiği doktor yoğun bakıma alındı.

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli bir profesörün darbettiği doktor yoğun bakıma alındı.

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. H.S.B. ile kalp cerrahisi uzmanı Dr. Öğretim Üyesi E.K. arasında, evrak imzalama konusu yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine profesör, E.K'yı darbetti.

Burnu kırılan ve aldığı darbeler sonucu yere yığılan E.K'yi mesai arkadaşları sedyeyle fakültenin karşısında bulunan Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan E.K, beyin kanaması şüphesiyle yoğun bakıma alındı.

Profesörün, olay sonrası fakülteyi terk ettiği ve polis ekipleri tarafından arandığı öğrenildi.

H.S.B'nin kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doktorlara silah taşıma ruhsatı verilmesini isteyerek, "Ciddi önerimdir. Hekimlere silah taşıma ruhsatı verilsin, hekime şiddet anında biter. Kimse polise kafa tutamıyor, neden, çünkü silahı var." ifadelerini kullandığı görüldü.

AA / Cihan Okur - Güncel

Amasya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Öğretim Üyesi, Kalp, Güncel, Haberler

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