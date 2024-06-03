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Amasya'da Pontus Krallığı dönemine ait 582 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

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Amasya'da bir kişinin elinde bulunan tarihi sikkeleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda, Pontus Krallığı dönemine ait olduğu değerlendirilen 582 sikke ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Amasya'da Pontus Krallığı dönemine ait 582 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüphelinin aracında Pontus Krallığı dönemine ait olduğu değerlendirilen 582 sikke ele geçirildi.

Söz konusu sikkeleri satmaya çalıştığı iddia edilen O.A, gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.

Şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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