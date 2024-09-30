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Amasya'da Polise Ateş Açan Kişi Gözaltına Alındı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir kişi, evinin penceresinden pompalı tüfekle rastgele ateş açarak bir polisi hafif şekilde yaraladı. Gözaltına alınan zanlının psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, oturduğu evden ateş ederek polisin hafif şekilde yaralanmasına sebep olan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mahsen Mahallesi'nde Himmet Ç. pompalı tüfekle evinin penceresinden rastgele ateş etti.
Çevredeki vatandaşlar durumu Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Adrese gelen polis ekiplerine de ateş eden Himmet Ç, bir polisin kolundan hafif şekilde yaralanmasına sebep oldu.
Psikolojik sıkıntılarının olduğu öğrenilen Himmet Ç, polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Zanlının polise ateş ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Amasya'da Polise Ateş Açan Kişi Gözaltına Alındı
Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel

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