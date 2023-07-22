Amasya'da Polis Uygulamasında 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Amasya'da polisin uygulama noktasından kaçan bir araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı. Araç, takip sonucu terk edilmiş halde bulundu. Polisin yaptığı çalışma sonucu kaçmaya çalışan sürücü ve düzensiz göçmenler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Amasya'da polisin uygulama noktasından kaçan bir araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 34 GVG 526 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, Taşova yolu uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Araç, takip sonucu Ataşehir Mahallesi mevkiinde park edilerek terk edilmiş halde bulundu.

Polisin yaptığı çalışma sonucu kaçmaya çalışan sürücü olduğu değerlendirilen Sedat Y. ile 12 Afganistan, 1 de İran uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler ile Sedat Y, emniyet müdürlüğüne götürüldü.