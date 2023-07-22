Amasya'da polis kontrol noktasında kaçan araçtan yakalanan 14 kişi

Amasya'da polisin kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araçtan mahalleye dağılan 12'si Afgan, 1'i İran uyruklu kişiler ve Türk sürücü olmak üzere toplam 14 şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Amasya'da polisin kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araçtan mahalleye dağılan 12'si Afgan, 1'i İran uyruklu kişiler ve Türk sürücü olmak üzere toplam 14 şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, bu sabah saatlerinde Amasya merkez 55 Evler Mahallesi Ataşehir Sitesi civarında meydana geldi. Şehrin girişindeki kontrol noktasında görev yapan polislerin 'dur' ihtarına uymayan 34 GVG 526 plakalı hafif ticari araç, kaçıp uzaklaşmaya çalıştı. Polislerin peşine düştüğü araç Ataşehir Sitesinde terk edilmiş halde bulundu. Etrafa dağılıp saklanan yabancı uyruklu şahıslar bölgeye sevk edilen destek ekiplerin de çalışmasıyla bulundu.

12'si Afgan, 1'i İran ve Türk sürücünün işlem yapılmak üzere Amasya Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. - AMASYA