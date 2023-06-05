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Amasya'da Pikniğe Giden 3 Kişiden 2'si Sel Sularına Kapılarak Kayboldu

Amasya'da Pikniğe Giden 3 Kişiden 2'si Sel Sularına Kapılarak Kayboldu

Güncel Haberler

Merkeze bağlı Kızılkışlacık köyüne pikniğe giden 3 kişiden 2'si sel sularına kapılarak kayboldu. Arama çalışmaları sürüyor.

Amasya'da pikniğe giden 3 kişiden 2'si sel sularına kapılarak kayboldu.

Merkeze bağlı Kızılkışlacık köyüne pikniğe giden Murat E, Zilal Ş. ve eşi Serkan Ş, 05 AAD 046 plakalı otomobille sel sularına kapıldı.

Serkan Ş, kendi imkanlarıyla araçtan kurtuldu, Murat E. ve Zilal Ş. araçla birlikte kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Henüz kayıp kişilere ait bir ize rastlanmazken AFAD, jandarma, özel idare ve Samsun Emniyet Müdürlüğü su altı arama ekiplerince arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel

Jandarma Amasya AFAD Güncel Haberler

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