Üye Girişi
Haberler

Amasya'da Pazarcı Yerde Bulduğu Altınları Sahibine Ulaştırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da İstasyon Caddesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde çalışan pazarcı Hasan Kalburcu, yerde bulduğu bir kese içindeki altınları sahibine teslim etti. Zabıta ekipleri aracılığıyla altınların sahibi Mustafa Dörtyol'a ulaşıldı ve altınlar kendisine teslim edildi.

Amasya'da bir pazarcı yerde kese içinde bulduğu altınları sahibine ulaştırdı.

İstasyon Caddesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde pazarcı Hasan Kalburcu, yerde bir kese buldu. Kesenin içinde altın olacağını düşünerek durumu zabıta ekiplerine bildirdi.

Zabıta ekiplerinin pazar yerinde yaptığı anonsla altınların sahibi Mustafa Dörtyol'a ulaşıldı.

Zabıta ekipleri altınları Dörtyol'a teslim etti.

Kaynak: AA / Güncel

Zabıta Amasya Yaşam Güncel Haberler

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

 Yazar Azra Kohen'den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar

Yazar Azra Kohen'den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar

 Sokak ortasında kadın cinayeti! Nişanlanan eski sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı

Sokak ortasında kadın cinayeti! Nişanlanan eski sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı

 Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler

Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title