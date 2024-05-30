Amasya'da Pazarcı Yerde Bulduğu Altınları Sahibine Ulaştırdı
Amasya'da İstasyon Caddesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde çalışan pazarcı Hasan Kalburcu, yerde bulduğu bir kese içindeki altınları sahibine teslim etti. Zabıta ekipleri aracılığıyla altınların sahibi Mustafa Dörtyol'a ulaşıldı ve altınlar kendisine teslim edildi.
Amasya'da bir pazarcı yerde kese içinde bulduğu altınları sahibine ulaştırdı.
İstasyon Caddesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde pazarcı Hasan Kalburcu, yerde bir kese buldu. Kesenin içinde altın olacağını düşünerek durumu zabıta ekiplerine bildirdi.
Zabıta ekiplerinin pazar yerinde yaptığı anonsla altınların sahibi Mustafa Dörtyol'a ulaşıldı.
Zabıta ekipleri altınları Dörtyol'a teslim etti.