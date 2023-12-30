Amasya'da park halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldi
Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeyken çıkan yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Bağlarbaşı Mahallesi'nde park halindeki 16 YP 008 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın esnasında araçta bulunan ve dumandan etkilenen S.S, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.