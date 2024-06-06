Amasya'da Özel Eğitim Okulu Öğrencileri İçin Oyun Parkuru Oluşturuldu

Amasya'da Osman Yıldırım Özel Eğitim Meslek Okulu öğretmenleri öğrencileri için okul bahçesinde oyun parkuru oluşturdu.

Beden eğitimi öğretmeni Levent Uzun'un öncülüğünde bir araya gelen öğretmenler iki gün boyunca ellerinde boyalarla çalışarak parkuru tamamladı.

Okulu ziyaret eden Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, öğretmenlere teşekkür ederek, güzel bir çalışma ortaya koyduklarını söyledi.

Dokuz ay önce okula atandığını belirten Levent Uzun, öğrencilerinin gelişimine katkıda bulunmak istediğini vurgulayarak, "Çocuklarımın motor ve zihinsel becerilerinde eksiklik hissettiğimden dolayı böyle bir oyun sokağı yapmaya karar verdim. Sağ olsun öğretmen arkadaşlarım ve hizmetli arkadaşlarımla beraber bir ekip olarak, idare olarak bu işi başardık. Çok güzel bir ürün ortaya çıktı. Herkese çok çok teşekkür ederim. İnşallah özel çocuklarımın da hem motor gelişimleri hem zihinsel gelişimlerine katkısı olacak." dedi.

Uzun, parkurda öğrencilerin el ve motor becerilerini artıracak bowling, nefeslerini artırmak için köşe kapmaca ve koşu, yön bulma ve reflekslerini artırmak için pusula oyunu gibi alanların olduğunu aktardı.