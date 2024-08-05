Amasya'da oyun parkı için yürüyüş yapan çocuklar isteklerine kavuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Amasya'nın Yeşilöz Köyü'nde "Park isteriz" diyerek yürüyüş düzenleyen çocukların talebini yerine getirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, her yaz tatilinde aileleriyle Yeşilöz Köyü'ne gelen bir grup çocuk, köyde güvenle oynayabilecekleri bir park yapılması için ellerindeki pankartlar ile "Park isteriz" sloganı attı, yürüyüş düzenledi.

Bir köy sakininin bu yürüyüşü sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından Bakanlık, çocukları sevindirmek için harekete geçti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatının ardından köyde alan belirlendi, zemin hazırlandı, oyun grupları monte edildi.

Parkın yapım aşamasında her gün alana gelerek çalışmaları izleyen çocuklar, 5 gün içinde parklarına kavuştu.

"Siz yeter ki isteyin, biz yaparız"

Bakan Kurum da sosyal medya hesabından, parkta oynayan çocukların görüntülerini paylaşarak, "Gözlerinizdeki ışıltı hiç sönmesin. Yüzünüzden mutluluk eksik olmasın. Siz yeter ki isteyin, biz yaparız." ifadelerini kullandı.

Görüntülerde yer alan röportajlarda ise parka kavuşan çocuklar ve aileler mutluluklarını dile getirdi.