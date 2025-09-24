Haberler

Amasya'da Otoparkta Yangın: Araç ve Bekçi Kulübesi Kullanılamaz Hale Geldi

Amasya'da bir otoparkta park edilen hafif ticari araçta çıkan yangın nedeniyle peş peşe patlamalar meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı, ancak araç ile bekçi kulübesi kullanılamaz hale geldi.

AMASYA'da otoparka park edilen araçta yangın çıkarken, peş peşe patlamalar yaşandı. Yangın söndürülürken, araç ile bekçi kulübesi kullanılamaz hale geldi.

Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde açık otoparka park edilen hafif ticari araç, saat 01.30 sıralarında alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm aracı sardı. Yangın sırasında art arda patlamalar yaşandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında araç tamamen yanarken, otoparktaki bekçi kulübesi de kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

