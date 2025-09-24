Amasya'da Otoparkta Araç Yangını: Peş Peşe Patlamalar

AMASYA'da otoparka park edilen araçta yangın çıkarken, peş peşe patlamalar yaşandı. Yangın söndürülürken, araç ile bekçi kulübesi kullanılamaz hale geldi.

Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde açık otoparka park edilen hafif ticari araç, saat 01.30 sıralarında alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm aracı sardı. Yangın sırasında art arda patlamalar yaşandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında araç tamamen yanarken, otoparktaki bekçi kulübesi de kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.