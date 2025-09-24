Haberler

Amasya'da Otoparkta Araç Yangını: Peş Peşe Patlamalar

Amasya'da otoparkta park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, art arda patlamalara yol açtı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, ancak araç ve bekçi kulübesi kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

AMASYA'da otoparka park edilen araçta yangın çıkarken, peş peşe patlamalar yaşandı. Yangın söndürülürken, araç ile bekçi kulübesi kullanılamaz hale geldi.

Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde açık otoparka park edilen hafif ticari araç, saat 01.30 sıralarında alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm aracı sardı. Yangın sırasında art arda patlamalar yaşandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında araç tamamen yanarken, otoparktaki bekçi kulübesi de kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
