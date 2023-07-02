Amasya'da seyir halindeki minibüs kavşakta önüne çıkan otomobile sonra da köprü ayağına çarptı. Feci kazada biri ağır 8 kişi yaralandı.

Amasya'da otomobille çarpışan minibüs köprü ayağına daldı: 8 yaralı

AMASYA - Amasya'da seyir halindeki minibüs kavşakta önüne çıkan otomobile sonra da köprü ayağına çarptı. Feci kazada biri ağır 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yaşar Tiryaki yönetimindeki 05 M 0612 plakalı minibüs, Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı çevre yolu kavşağında Turgut Ceylan'ın kullandığı 34 AL 4446 plakalı otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs köprü ayağına çarparak durabildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Araçların büyük hasar gördüğü kazada sürücülerle birlikte biri ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.