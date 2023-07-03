Amasya'da otomobilin tünel duvarına çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
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Amasya'da Resul Göktuğ K. yönetimindeki bir otomobil, Ferhat Tüneli'nde bir aracı solladığı sırada duvara çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Amasya'da otomobilin tünel duvarına çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Resul Göktuğ K. yönetimindeki 05 FJ 558 plakalı otomobil, Ferhat Tüneli'nde bir aracı solladığı sırada duvara çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Otomobil, ekiplerin incelemesinin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza anı ise tünelin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel