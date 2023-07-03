Amasya'da otomobilin tünel duvarına çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Amasya'da Resul Göktuğ K. yönetimindeki bir otomobil, Ferhat Tüneli'nde bir aracı solladığı sırada duvara çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.