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Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

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Amasya'da Erdal Ç'nin kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Erdal Ç'nin kullandığı 05 AAL 781 plakalı otomobil, Ziyaret beldesi mevkisinde yol kenarındaki bahçeye devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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