Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Amasya'da Erdal Ç'nin kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Erdal Ç'nin kullandığı 05 AAL 781 plakalı otomobil, Ziyaret beldesi mevkisinde yol kenarındaki bahçeye devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.