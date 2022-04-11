Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler

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Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

AA - Cihan Okur - Güncel
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Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

AMASYA (AA) - Amasya'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum'dan Amasya yönüne giden Orhan K. idaresindeki 19 TL 256 plakalı otomobil, Çavuş köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Şule K, Ahmet K. ve Enes K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

AA / Cihan Okur - Güncel

Türk Lirası, Otomobil, Amasya, Çorum, Güncel, Haberler

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