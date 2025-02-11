Amasya'da Otomobilin Devrilmesi Sonucu 3 Yaralı
Amasya'nın Suluova ilçesinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil devrildi. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kar yağışının etkili olduğu Samsun-Amasya kara yolunda, M.H. idaresindeki 05 ACD 092 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çeltek mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan 2 kişi, ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel