Haberler

Amasya'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Amasya'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya-Taşova kara yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Döner'e otomobil çarparak hayatını kaybetmesine neden oldu. Sürücü gözaltına alındı.

Amasya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

E.C.K. idaresindeki 06 FHF 896 plakalı otomobil, Amasya- Taşova kara yolu Kışlacık mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Döner'e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde, Döner'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Döner'in cenazesi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Otomobil sürücüsü polis ekibince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
Sevda Erginci ve Efe Saydut İzmir'de 'mutluluğa evet' dedi

Ünlü çift dünya evine girdi! Gelinlik tercihi çok konuşuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti

TFF, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saatiyle ilgili kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.