Amasya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Bilal Karta yönetimindeki otomobil, Şevki Geriş'e çarptı. Olay yerine polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Geriş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Amasya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

AMASYA - Amasya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bilal Karta yönetimindeki 34 EHJ 810 plakalı otomobil, Amasya merkeze bağlı Kızseki köyü mevkiine geldiğinde yolun karşısına geçmekte olan Şevki Geriş'e çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Geriş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.