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Amasya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Amasya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Tahsin K'nin (25) kullandığı 05 AAL 459 plakalı otomobil, Merzifon- Samsun kara yolu 8. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Doğan Sarıçoban'a (35) çarptı.

Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sarıçoban'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sarıçoban'ın cenazesi, incelemenin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel

Samsun Amasya Güncel Haberler

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