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Amasya'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

Amasya'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

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Amasya'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

Amasya'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alparslan Türkeş Caddesi'nde, Ali A. yönetimindeki 29 AK 529 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muzaffer Sucu'nun kullandığı bisiklete çarptı.

Yaralanan Sucu, ambulansla, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel

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