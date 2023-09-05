Amasya'da Otomobilin Çarpması Sonucu Ağır Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Amasya'nın Bahçeleriçi Mahallesi'nde otomobilin çarpması sonucu yola savrulan Necdet Ö ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.