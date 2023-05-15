AMASYA'DA OTOMOBİLİN BİSİKLETE ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

AMASYA'da, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Muzaffer Sucu'ya otomobil çarptı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Amasya'nın Mobilyacılar Sitesi, Alparslan Türkeş Caddesinde meydana geldi. Ali A. yönetimindeki 29 AK 529 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Muzaffer Sucu'ya (68) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Muzaffer Sucu yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Sucu, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)