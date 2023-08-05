Amasya'da otomobilin bariyere çarptığı kazada 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada, aynı aileden 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti ve 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Amasya'da otomobilin bariyere çarptığı kazada aynı aileden 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Amasya'nın Merzifon ilçesinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kazanfer'in kullandığı 34 PR 6765 plakalı otomobil, Ulubel mevkiinde bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 10 yaşındaki Zeynep Nur Gülsu olay yerinde hayatını kaybetti; sürücü Mehmet Kazanfer, Ayşenur ve Aysima Kazanfer ile Hanım Gülsü yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel