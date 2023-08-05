Amasya'da otomobilin bariyere çarptığı kazada 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada, aynı aileden 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti ve 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.