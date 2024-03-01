Amasya'da otomobilde ölü bulundu

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir kişi, otomobilde ölü bulundu.

Artıkabat Mahallesi'nde uzun süre park halinde duran otomobilin içinde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin, Alaaddin Aslan (55) olduğu tespit edildi.

İncelemenin ardından Aslan'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.