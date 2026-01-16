Amasya'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Amasya'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Hacı İlyas Mahallesi Hüseyin Nihal Atsız Caddesi mevkiinde meydana geldi. S.Ö., yönetimindeki 05 DC 490 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü, otomobili yol kenarında durdurup, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
