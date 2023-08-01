Amasya'da otomobil takla attı, sürücü yaralandı
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Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen kazada otomobil takla attı ve sürücü yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Dutluk köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya'dan Taşova istikametine giden Hasan Güneş (42) idaresindeki W34932 D yabancı plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel