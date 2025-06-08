Amasya'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
Amasya'da Canan D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Canan D. yönetimindeki 34 FHM 657 plakalı otomobil, Çengel mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüyle araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel